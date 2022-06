Solidarietà: il giornalista della Novaya Gazeta, Dmitry Muratov mette all’asta la medaglia del Nobel per la Pace

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La medaglia d'oro del Premio Nobel per la pace di Dmitry Muratov,caporedattore russo della Novaya Gazeta, è stata battuta all'asta per 103,5 mln di dollari. La somma andrà a beneficio dei bambini sfollati per la guerra in Ucraina. In particolare, alla risposta umanitaria dell'Unicef per i bambini ucraini. La medaglia è andata a un offerente telefonico non ancora identificato. Muratov ha vinto il premio nel 2021 insieme alla giornalista filippina Maria Ressa,"per gli sforzi per salvaguardare la libertà di espressione". - (PRIMAPRESS)