Social Russia: l'Agenzia per la comunicazione blocca Instagram per i troppi appelli alla violenza contro i russi

Da oggi 14 marzo, l'accesso al social network Instagram è bloccato in Russia. L'agenzia Roskomnadzor, su richiesta dell'Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa, ha limitato l'accesso a Instagram nel Paese a causa di appelli alla violenza contro i russi Successivamente, l'agenzia ha chiarito che avrebbe completato la procedura per imporre restrizioni all'accesso a Instagram nella Federazione Russa a partire dalla mezzanotte. Lo rende noto l'agenzia di stampa governativa russa Ria Novosti ma nei giorni scorsi la notizia era già circolata lasciando nella disperazione le più importanti influencer russe che attraverso il social si sono create una reputazione nel mondo della moda come Ekatarina Karaglanova o Kristina Pimenova.