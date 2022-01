Sicurezza europea: il Consiglio UE avverte la Russia che le minacce all'Ucraina comporteranno sanzioni economiche

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo ha approvato le conclusioni sulla situazione della sicurezza europea, affermando che essa "è indivisibile e che qualsiasi sfida all'ordine di sicurezza europeo incide sulla sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri". Una puntualizzazione servita a rafforzare il ruolo dell'Europa anche nella situazione determinatasi nei rapporti con la Russia tanto che il Consiglio ha espresso una condanna "per le continue azioni aggressive e le minacce della Russia nei confronti dell'Ucraina e invita la Russia a ridurre l'escalation, a rispettare il diritto internazionale e ad impegnarsi in un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali stabiliti". Questo è quanto affermato anche dai capi di Stato e di governo dell'UE alla riunione del Consiglio europeo del dicembre 2021, ricordando che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrà conseguenze enormi e costi elevati. "L'UE - si legge nel comunicato conclusivo - conferma il suo fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e di altri partner del vicinato orientale entro i loro confini riconosciuti a livello internazionale e invita la Russia a impegnarsi nuovamente in modo costruttivo nei quadri internazionali esistenti per una risoluzione sostenibile e pacifica dei conflitti". Il Consiglio riafferma l'approccio unitario dell'UE e la forte cooperazione e coordinamento in corso con gli Stati Uniti, la NATO, l'Ucraina e altri paesi partner. Ribadisce l'importanza di rafforzare ulteriormente la resilienza e le capacità di risposta dell'UE e dei suoi partner stretti, anche nella lotta contro gli attacchi informatici e ibridi, la manipolazione e l'interferenza di informazioni straniere, compresa la disinformazione. - (PRIMAPRESS)