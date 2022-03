Sicurezza dati: Kiev trasferirà i server governativi in un altro paese in caso di occupazione russa

(PRIMAPRESS) - KIEV - Il governo ucraino si sta preparando a spostare i database e i server governativi in un altro Paese se l'invasione russa si protraesse a lungo e se conquistasse altre porzioni di territorio nazionale. Un alto funzionario della sicurezza informatica ha detto che si sta pianificando un piano per fare fronte a una minaccia che metta in pericolo i dati sensibili. "Il piano A prevede la protezione dell'infrastruttura in patria. Il piano B o C prevede il trasferimento della stessa in un altro Paese". - (PRIMAPRESS)