(PRIMAPRESS) - MOSCA - "La smilitarizzazione dell'Ucraina può richiedere dai 5 ai 10 anni, non è necessario ostacolare le forze armate e accelerare l'operazione speciale", ha dichiarato a RIA Novosti il colonnello generale Vladimir Shamanov, vicepresidente del Comitato della Duma di Stato per lo sviluppo della società civile. "Sì, la smilitarizzazione dell'Ucraina potrebbe richiedere svariati anni... Ad oggi, il desiderio di risolvere il problema del Donbass nella sua interezza e i fondi disponibili permettono di farlo... Nessuna accelerazione dovrebbe essere fatta nel prossimo futuro", ha detto. "Ai militari dovrebbe essere consentito di risolvere i compiti senza interferenze, ma dovrebbe essere fornita assistenza nei territori in cui le formazioni nazionali sono state sconfitte - per installare le autorità locali, ripristinare le infrastrutture e creare le condizioni per un'esistenza civile della popolazione", ha aggiunto. Shamanov ha chiarito che la durata della cosiddetta operazione speciale potrebbe rendere più difficile per la Russia "resistere all'Occidente collettivo".

"C'è una prassi mondiale... Più a lungo durano questo tipo di operazioni, più incidono sull'umore dell'opinione pubblica... I nostri militari si rendono davvero conto che più a lungo dura l’operazione militare speciale, più difficile sarà per noi affrontare l'Occidente collettivo", ha concluso. - (PRIMAPRESS)