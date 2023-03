Sentenza dell'Aja per bimbi deportati in Russia: il Cremlino chiede una riunione al Consiglio di Sicurezza Onu

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il governo di Mosca ha chiesto di tenere una riunione informale del Consiglio di sicurezza Onu ad aprile, quando assumerà la presidenza di turno, per stabilire quella che il Cremlino definisce la"reale situazione" dei bambini ucraini portati in Russia. La Corte dell'Aja ha emesso, infatti, un mandato di arresto nei confronti di Putin per crimini di guerra legati alla deportazione illegale di bambini ucraini in Russia. L'ambasciatore russo all'Onu, Nebenzia, ha detto che la riunione era stata pianificata prima del mandato di arresto. - (PRIMAPRESS)