Scozia, la corsa a 5 dopo le dimissioni di Sturgeon: in lizza Brown, Forbes, Robertson, Yousaf e Swinney

(PRIMAPRESS) - EDIMBURGO - Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato le sue dimissioni. Ha guidato lo Scottish National Party, che vuole l'indipendenza dalla Gran Bretagna, per più di otto anni. La signora Sturgeon è stata una figura chiave in Scozia, come membro del parlamento scozzese sin dalla sua apertura nel 1999 e suo primo ministro più longevo. Nei suoi programmi c’era da sempre l’indipendenza della Scozia dal Regno. Un sogno che probabilmente si dissolverà con le sue dimissioni. Dimissioni arrivate per una stanchezza verso una politica sempre più dura e maschilista e fatta di intrighi. “Voglio recuperare la mia vita” ha detto in conferenza stampa Sturgeon.

Ma chi sono ora i probabili candidati ad occupare la sua posizione? I primi possibili contendenti per diventare il suo successore includono l'attuale vice leader dell'SNP Keith Brown, la segretaria per le finanze e l'economia dell'SNP Kate Forbes, l'attuale segretario per la costituzione, la cultura e gli affari esteri del partito Angus Robertson, il segretario alla salute dell'SNP Humza Yousaf e l'attuale primo vice della Scozia ministro John Swinney. - (PRIMAPRESS)