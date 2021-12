Scenari: cambiamenti climatici e cyberattacchi le minacce all'economia secondo la Banca Centrale Europea

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - "Le nuove minacce che possono intaccare profondamente la stabilità finanziaria" sono costituite dai cambiamenti climatici e dagli attacchi informatici. Così la presidente della Bce, Lagarde, alla conferenza annuale del Comitato europeo per il Rischio sistemico. Minacce che hanno molto in comune: entrambe "non si fermano alle frontiere degli Stati ed entrambe sono intersettoriali e possono potenzialmente colpire le banche, le assicurazioni, i fondi d'investimento e i relativi mercati", ha affermato Lagarde. - (PRIMAPRESS)