Sanzioni Russia: il sequestro del mega yacht “Sy A” progettato da Philippe Stark per Andrey Igorevich Melichenko

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Le sanzioni alla Russia e ai suoi oligarchi, a seguito dell'invasione in Ucraina, sta colpendo duramente il mondo della nautica da diporto. A cadere nella rete dei sequestri di beni, infatti, sono i mega yacht russi sparsi per il mondo. Solo in Italia, dopo Imperia, La Spezia e Costa Smeralda, ora arriva il congelamento del mega yacht dell'oligarca russo Andrey Igorevich Melichenko.

L'imbarcazione è il 'Sy A',del valore di circa 530 milioni, è ora sottoposta a un provcedimento di congelamento dalla Guardia di finanza nell'ambito delle misure prese nei confronti di magnati russi inseriti nella black list dell'Unione europea. Considerato lo yacht a vela più grande del mondo (142 m di lunghezza,alto come un palazzo di 8 piano e con piattaforma per atterraggio di elicotteri )il 'Sy A' era in rimessaggio nel porto di Trieste.

Sailing Yacht A è uno yacht a vela varato nel 2015. La nave è a motore assistito a vela progettato dalla Doelker + Voges con la prestigiosa firma di Philippe Starck su un'idea originale di Jacques Garcia e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per l'oligarca russo miliardario Andrey Melnichenko. - (PRIMAPRESS)