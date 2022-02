Sanzioni Russia: anche la Svizzera autorizza il blocco dei fondi presso le proprie banche

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Il presidente svizzero Ignazio Cassis ha confermato oggi che seguirà l'Unione Europea nel sanzionare la Russia e congelare i beni russi presso le sue banche. Cassis, era stato intervistato ieri dalla televisione pubblica svizzera in lingua francese RTS, ed aveva anticipato che il Consiglio federale di sette membri si si sarebbe riunito oggi lunedì per esaminare le raccomandazioni dei dipartimenti delle finanze e dell'economia.

Cassis aveva affermato che la neutralità della Svizzera deve essere preservata ed è pronta a offrire i suoi buoni uffici per la diplomazia se i colloqui tra funzionari ucraini e russi al confine bielorusso non avranno successo, ad esempio raggiungendo un armistizio. Ma poi la notizia di queste ore di uniformarsi alle azioni UE come è stato anticipato anche dall'Alto Commissario estero, Borrell.







sanzioni - (PRIMAPRESS)