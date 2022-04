Sanzioni Russia: 800 aziende di oligarchi occultate nelle Seychelles per sfuggire al blocco dei beni

(PRIMAPRESS) - ROMA -L'International Consortium of Investigative Journalists sta rendendo pubblica una miniera di nuove informazioni sulle società di comodo legate ai russi come parte di uno sforzo più ampio per mettere in luce il mondo offshore e la ricchezza nascosta di figure legate al Cremlino sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina. I nomi delle società e altri dati su oltre 800 cittadini russi provengono da Alpha Consulting Ltd., con sede alle Seychelles, un fornitore di servizi offshore che serve principalmente clienti russi. I dati includono dettagli recentemente scoperti sulle società legate agli alleati del presidente russo Vladimir Putin e ad altre figure politiche russe che nascondono beni dietro attività poco chiare che possono essere utilizzate per sfuggire alle sanzioni globali.

L'ex ministro delle comunicazioni di Putin, un leader politico regionale di alto rango, uno specialista in criptovalute incarcerato e un oligarca sono tra i russi i cui nomi compaiono nei dati, a cui è possibile accedere tramite il database pubblico di ICIJ Leaks Offshore.

Il database contiene ora informazioni su oltre 800.000 società offshore, fondazioni e trust e collegamenti a persone e aziende in più di 200 paesi e territori, che possono essere cercati pubblicamente e scaricati.

Oltre al rilascio dei dati, ICIJ e i suoi partner stanno pubblicando nuovi rapporti che mostrano come banchieri, oligarchi e altri russi nell'orbita di Putin abbiano oscurato vaste ricchezze nei paradisi fiscali con l'aiuto di facilitatori occidentali. Il rilascio dei dati e le storie si basano principalmente sui Pandora Papers, milioni di documenti finanziari offshore che hanno alimentato un'indagine globale del 2021.

Questa nuova pubblicazione, soprannominata Pandora Papers Russia, segna l'ultimo sforzo di ICIJ per far luce su una delle industrie più segrete del mondo e segue un decennio di reportage sulle manovre offshore russe in particolare. Per facilità di accesso, ICIJ ha compilato gran parte di quei rapporti precedenti in una pagina dedicata chiamata Russia Archive. - (PRIMAPRESS)