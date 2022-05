Russia: il Dipartimento di Stato Usa chiede di non limitare internet per consentire l'accesso alle fonti indipendenti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - ll Dipartimento di Stato americano ha chiesto alle maggiori piattaforme del web che l'accesso a Internet in Russia non venga limitato, in modo che i cittadini possano utilizzare fonti di informazione indipendenti. Secondo i dati aggiornati dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, dal 24 febbraio (inizio dell'invasione russa) in Ucraina sono morti 3.974 civili, tra cui 259 bambini. Più della metà dei morti si trova nelle regioni di Donetsk e Luhansk. - (PRIMAPRESS)