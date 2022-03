Russia: chi c’è nella lista dei paesi ostili emanata dal Cremlino. Anche l’Italia e il piccolo Liechtenstein

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES -Tutta l’Unione europea è entrata nella blacklist della Russia. Mosca ha infatti compilato un elenco di Stati e territori stranieri “che commettono azioni ostili contro la Russia, le sue compagnie e i cittadini”. Nella black list del Cremlino ci sono, dunque, tutti i 27 Paesi dell’Ue compresa l' Italia – Stati Uniti e Regno Unito. Scendendo nel dettaglio, il governo russo ha citato l’Australia, la Gran Bretagna, l’Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Corea del Sud, San Marino, Singapore, gli Usa, Taiwan, l’Ucraina, il Montenegro, la Svizzera, il Giappone e, come detto, l’intera Unione europea. È importante sottolineare che il decreto rientra nella cosiddetta “procedura provvisoria per l’adempimento di obblighi verso creditori esteri”. Secondo il documento, inoltre, “lo Stato, i cittadini e le società russi, che hanno obbligazioni in valuta estera nei confronti di creditori stranieri che rientrano nell’elenco dei Paesi ostili potranno pagarli in rubli“. - (PRIMAPRESS)