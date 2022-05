Russia: arrestato il popolare blogger inglese Benjamin Rich presso la stazione missilistica di Baikonur

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il popolare blogger britannico Benjamin Rich è stato arrestato sul territorio del Cosmodromo di Baikonur come ha riferito il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin. Il Cosmodromo è la più vecchia base di lancio (ancora utilizzata) del centro spaziale che pur trovandosi nel territorio del Kazakistan, è sotto l'amministrazione russa.

"Abbiamo ricevuto un rapporto dal centro spaziale Yuzhny (Baikonur) sulla detenzione del cittadino britannico Benjamin Rich e della cittadina bielorussa Zelupa Alina. Entrambi si trovavano vicino alla rampa di lancio 112. Entrambi sono detenuti presso il Dipartimento degli Affari Interni di Baikonur. Sono in corso azioni investigative", ha scritto Rogozin in su Telegram.

Non si conoscono ancora le motivazioni per la presenza del blogger Benjamin Rich, che gestisce il canale "Bald and bankrupt" su YouTube, con più di 3,5 milioni di iscritti, nelle vicinanza della zona missilistica.



