Romania e Moldavia: missili russi sorvolano i due confini. La Moldavia richiama riservisti e convoca l’ambasciatore russo

(PRIMAPRESS) - BUCREST - Dopo la denuncia di Kiev, Romania e Moldavia confermano che missili russi hanno sorvolato il loro spazio aereo prima di entrare in Ucraina. "I missi- li sono stati lanciati dal Mar Nero, ha scritto su Facebook il capo delle forze armate ucraine, Zaluzhny. La Moldavia ha convoca ambasciatore russo ma anche per un'altra questione che è scaturita da una relazione dell'Intelligence moldava che parla di un posssibile attacco via terra della Russia. Una situazione che ha spinto il governo di Chisinau a richiamare riservisti e cittadini over 50 per un fermo militare. Nessun commento dal Cremlino che invece annuncia il discorso di Putin sullo Stato dell' Unione per il 21 febbraio, tre giorni prima dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)