Rivolta Isole Salomone: le Fiji inviano 50 soldati ad Honiara per garantire la sicurezza nel Pacifico

(PRIMAPRESS) - ISOLE SALOMONE - Le isole Fiji schiereranno 50 soldati della forza di pace guidata dall'Australia nelle Salomone Islands, dopo giorni di rivolte che hanno devastato la capitale Honiara. Lo ha reso noto oggi il premier figiano Bainimarama. "Per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri fratelli e sorelle del Pacifico nelle Isole Salomone, 50 soldati delle Fiji saranno inviati domani a Honiara come parte di un contingente rinforzato integrato alle forze australiane per aiutare a mantenere la pace e la sicurezza", ha twittato Bainimarama. - (PRIMAPRESS)