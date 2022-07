Rivolta Capitol Hill, Thompson: “Trump non agì per 187 minuti”

(PRIMAPRESS) - USA - Rivolta di Capitol Hill: "Trump non agì per 187 minuti". Ad affermarlo è Bennie Thompson, presidente della Commissione d'inchiesta sul 6 gennaio. Donald Trump 'ha cercato di distruggere le nostre istituzioni democratiche' e ha "aperto la via a disordine e corruzione" per ribaltare l'esito del voto. Sono parole pesanti quelle di Thompson che resteranno come una macchia per la ricandidatura di Trump alla Casa Bianca. "Per un mese e mezzo abbiamo illustrato quello che Trump ha fatto per ribaltare il voto, oggi vi illustriamo quello che non ha fatto nei 187 minuti dell'insurrezione,malgrado le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric", ha detto Thompson. - (PRIMAPRESS)