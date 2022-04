Rio de Janeiro: il ritorno del Carnevale dopo due anni di pandemia e 660 mila morti

(PRIMAPRESS) - RIO DE JANEIRO - Un segnale di normalità dopo due anni di pandemia che ha colpito in modo pesante il Brasile con oltre 660 mila morti. Torna,infatti, il Carnevale più amato nel mondo. Anche per il 2022 la festa sembrava in forse, ma poi la decisione di far tornare a brillare i lustrini degli abiti ed inondare con le note della, samba le strade di Rio mentre sfilano i grandi carri ppreparati con cura in questi due anni di fermo. Migliaia di ballerini scenderanno sul "Sambadromo" dell'iconica città brasiliana per le prime sfilate dal 2020. Questa edizione segna un punto di svolta per il Brasile anche se dovrà fare ancora i conti con la deludente politica di Bolsonaro che proprio durante il picco di pandemia sanitaria ha mostrato tutti i suoi limiti.d - (PRIMAPRESS)