Richiamo vaccinale: nel Regno Unito si va a tre mesi dalla seconda dose per contrastare Omicron

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Nel Regno Unito esteso il richiamo vaccinale a tutti gli adulti,inclusa quindi la fascia di età che va dai 18 ai 39 anni, per contrastare la diffusione della nuova variante Omicron. Lo ha annunciato il Comitato congiunto per la Vaccinazione e l'immunizzazione (Jcvi).La terza dose per tutti a distanza di soli tre mesi dalla seconda. Sono 11 i contagi da Omicron nel Regno Unito, 5 in Inghilterra e 6 in Scozia, e ci aspettiamo un aumento nei prossimi giorni, comunica il ministro della salute, Javid.42.583 i nuovi casi - (PRIMAPRESS)