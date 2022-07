Ricandidature alla Casa Bianca: il 71% degli americani boccia Biden: “Ha lavorato male”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Trump torna a parlare della sua ricandidatura alla Casa Bianca ed anche il 79 enne Joe Biden afferma di volersi ricandidare per un secondo mandato ma la sua età preoccupa i democratici. E neanche i sondaggi sembrano essere favorevoli all'attuale presidente, Il 71% degli americani boccia Biden. Più di sette americani su dieci non vogliono che il presidente Joe Biden si ricandidi per la Casa Bianca nel 2024. E' quanto emerso dal sondaggio Harvard Caps-Harris, secondo il quale il 71% degli americani è contro la ricandidatura di Biden, mentre solo il 29% dice che dovrebbe ripresentarsi. Tra le ragiorni, il 45% ritiene che il presidente abbia lavorato male, solo per un americano su tre il motivo è l'età avanzata, mentre per il 25% la ragione principale è vedere un volto nuovo alla Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)