Riad: donna condannata a 45 per post sui social a favore di dissidenti. È il secondo caso in Arabia Saudita

(PRIMAPRESS) - RIAD (ARABIA SAUDITA) - Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da una condanna simile inflitta a una connazionale per aver diffuso tweet di dissidenti. Lo fa sapere l'ong per i diritti umani Democracy for the Arab World Now (Dawn) Nourah al-Qahtani ha ricevuto la sentenza in appello dopo essere stata condannata per "aver usato Internet per lacerare il tessuto sociale" e "violazio e dell'ordine pubblico". - (PRIMAPRESS)