Regno Unito: si dimette il ministro dell’Economia. Trus lo aveva rimosso da Cancelliere dello Scacchiere

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il ministro delle finanze britannico Kwasi Kwarteng ha dichiarato di essersi dimesso dopo che il primo ministro Liz Truss gli aveva chiesto di farsi da parte come cancelliere dello scacchiere. Ecco quanto Kwarteng ha pubblicato su Twitter ma rivolgersi alla Truss: "Mi avete chiesto di farmi da parte come vostro Cancelliere. Ho accettato.

"Quando mi hai chiesto di ricoprire il ruolo di Cancelliere, l'ho fatto con la piena consapevolezza che la situazione che abbiamo dovuto affrontare era incredibilmente difficile, con tassi di interesse globali in aumento e prezzi dell'energia. Tuttavia, la tua visione di ottimismo, crescita e cambiamento era giusta. Come ho detto molte volte nelle ultime settimane, seguire lo status quo semplicemente non era un'opzione. Per troppo tempo questo paese è stato perseguitato da bassi tassi di crescita e da una tassazione elevata, che devono ancora cambiare se questo paese vuole avere successo. Il contesto economico è cambiato rapidamente da quando abbiamo definito il piano di crescita il 23 settembre. In risposta, insieme alla Banca d'Inghilterra e agli eccellenti funzionari del Tesoro, abbiamo risposto a quegli eventi e lodo i miei funzionari per la loro dedizione. È importante ora mentre avanziamo per sottolineare l'impegno del tuo governo nei confronti della disciplina fiscale. Il piano di bilancio a medio termine è fondamentale a tal fine e non vedo l'ora di sostenere te e il mio successore per ottenerlo dai backbench.Siamo stati colleghi e amici per molti anni. In quel periodo ho visto la tua dedizione e determinazione. Credo che la tua visione sia quella giusta. È stato un onore essere il tuo primo Cancelliere". - (PRIMAPRESS)