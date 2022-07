Regno Unito, Johnson: “Il partito conservatore chiede un nuovo leader. Sono d’accordo. In politica nessuno è indispensabile”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - "Il volere del partito conservatore chiede un nuovo leader. Sono d’accordo. Ringrazio per il mandato che mi era stato dato a capo dei Tory. Abbiamo raggiunto diversi risultati dalla Brexit alla lotta alla pandemia e all'Ucraina. Abbiamo portato investimenti nelle nuove tecnologie. Mi è dispiaciuto non aver potuto portare avanti i miei progetti. Ma nessuno è indispensabile in politica. E a questo nuovo leader darò tutto il mio sostegno". Queste le dichiarazioni del primo ministro fuori da Downing Street in un sottofondo di proteste da parte del pubblico. Ora, dunque, si dovrà scegliere il suo successore ed il suo sostituto potrebbe arrivare a settembre.





