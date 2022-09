Regno Unito: ecco la squadra di governo presentata dal primo ministro Liz Truss

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La neo premier del Regno Unito, Liz Truss, ha presentato la sua squadra di governo che come ha anticipato nella sua conferenza stampa dovrà occuparsi di alcune priorità che mordono sull'economia inglese a partire dalla questione energia. Ecco, dunque, la composizione di governo presentata alla Regina Elisabetta II:

Il deputato Rt Hon Dr Thérèse Coffey come Segretario di Stato per la salute e l'assistenza sociale e vice primo ministro; Il deputato Rt Hon Kwasi Kwarteng come Cancelliere dello Scacchiere; Il parlamentare di Rt Hon James Cleverly come Segretario di Stato per gli affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo; L'on. Suella Braverman QC MP come Segretario di Stato per il Dipartimento dell'Interno; Wendy Morton MP come Segretario parlamentare al Tesoro (Chief Whip). Sarà presente al Gabinetto; Il parlamentare Rt Hon Ben Wallace è stato riconfermato; Segretario di Stato alla Difesa; L'on. Brandon Lewis CBE MP come Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la giustizia; Il deputato Rt Hon Nadhim Zahawi come Cancelliere del Ducato di Lancaster, Ministro per le Relazioni Intergovernative e Ministro per le Uguaglianze; Il parlamentare Rt Hon Penny Mordaunt come Lord Presidente del Consiglio e leader della Camera dei Comuni. - (PRIMAPRESS)