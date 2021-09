Regno Unito a corto di manodopera dopo la Brexit e concede 10.500 visti di lavoro temporaneo

(PRIMAPRESS) - LONDRA - SoS manodopera cercasi. È l'effetto Brexit che con la forte limitazione delle immigrazioni, ha fatto rimanere il paese d'oltremanica senza forza lavoro dispon8bile in molti settori. Ora il Regno Unito concederà fino a 10.500 visti di lavoro temporanei a causa della penuria di manodopera, una scelta inaspettata sul fronte immigrazione post-Brexit, presa sabato dal governo di Boris Johnson. I visti di tre mesi, validi da ottobre a dicembre, dovranno rispondere alla mancanza di camionisti,settore nel quale c'è una carenza di circa 100mila unità, ma anche di personale in altri settori chiave dell'economia britanniva come quello degli allevamenti del pollame. - (PRIMAPRESS)