Razzismo: l’Italia deserta il summit Unesco di New York in polemica con le decisioni del 2001

(PRIMAPRESS) - NEW YORK- L'Italia non parteciperà alla prossima Conferenza mondiale contro il razzismo di Durban, città del Sudafrica. Il summit che si svolgerà a fine settembre a New York. L'assenza dell'Italia, come si apprende da fonti diplomatiche, è in linea con altri Paesi occidentali. Nei mesi scorsi erano emerse polemiche e la nuova conferenza intergovernativa dell' Unesco rischia di trasformarsi in una nuova conferenza antisemita e anti israeliana. Nella Conferenza del 2001 in Sudafrica Israele venne definito "stato razzista e di apartheid". Secondo alcuni analisti politici, tuttavia, l'assenza dell'Italia e di altri paesi europei costituisce un errore sulla capacità di dialogo e di sostenere le ragioni di una revisione delle precedenti posizioni. - (PRIMAPRESS)