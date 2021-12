Rapporto Onu: 20 mln in povertà estrema con la pandemia. Nel caos i sistemi sanitari

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Nell'ultimo anno la pandemia ha gettato 20 mln di persone nella povertà estrema. E' quanto riferisce l'Onu, secondo cui per il 2022 è necessaria la cifra record di 41 mld di dollari per far fronte al fabbisogno di aiuti in tutto il mondo. Si tratta del 17% in più rispetto ai 35 mld chiesti per il 2021. Secondo il rapporto Ocha, nel mondo 274 mln di persone avranno bisogno di assistenza. La pandemia da Covid ha gettato nel caos molti sistemi sanitari, con effetto deleterio sulla lotta a piaghe come Hiv, tubercolosi e malaria. - (PRIMAPRESS)