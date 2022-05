Rapporto FAO: 193 milioni di persone sono nell’insicurezza alimentare. In aumento di 40 mln sul 2020

(PRIMAPRESS) - ROMA - Guerre e choc economici,fame per 193mln Il numero di persone colpite da insicurezza alimentare grave nel mondo è pari a 193 milioni, in aumento di quasi 40 mln rispetto al 2020, quando erano 155 mln distribuite in 55 Paesi o territori Un allarme del rapporto annuale Fao- Programma alimentare Onu-Ue, insieme ad altri membri della Rete globale contro le Crisi Alimentari. Numeri che sono destinati a salire, visto che l'insicurezza alimentare ha vi- sto una crescita inarrestabile negli ultimi anni a causa di conflitti, choc economici sui prezzi, clima e pandemia. - (PRIMAPRESS)