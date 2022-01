Rapporti Russia-USA “posizioni differenti” e Putin pensa ad armi nucleari vicino le coste americane

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mosca potrebbe spostare le sue armi nucleare non lontano dalle coste americane nel caso le richieste di Putin sulla sicurezza non fossero soddisfatte. E'una delle misure preventive ventilate da funzionari russi a margine delle trat- tative della settimana scorsa tra Paesi occidentali e Russia.Lo riporta il NYT. "Alcuni suoi funzionari hanno suggerito che potrebbero perseguire gli interessi di sicurezza in modalità diverse","ci sono stati suggerimenti mai esplicitati che le armi nucleari potrebbero essere spostate" afferma il New York Times.

Dal Cremlino, intanto arrivano alcune indiscrezioni che vedono Russia ed Occidente molto distanti: dopo una settimana di colloqui sulla crisi ucraina restano su posizioni "totalmente differenti"ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, alla Cnn, aggiungendo "e questo non è positivo, è preoccupante". Peskov ha denunciato che "si sta assi- stendo a una graduale invasione della Nato in territorio ucraino con le sue infrastrutture,i suoi istruttori,scorte di armi"e ha aggiunto"la Russia non mi- naccia nessuno con operazioni militari ma sarà costretta a contromisure in ca- so di ulteriore allargamento Nato". - (PRIMAPRESS)