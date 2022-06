Queen Elizabeth: il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno dell’ultima regina

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Da oggi 2 giugno la Gran Bretagna celebra il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. È la festa in onore di “Her Majesty”, con milioni di sudditi e curiosi da tutto il mondo pronti a festeggiare il traguardo epocale della 96enne testa coronata. Nessun altro sovrano prima di lei, nella storia del Regno Unito, aveva mai raggiunto la cifra record di, tanto che, persino a livello mondiale, in pochissimi e solo machi, la battono. Elisabetta, all’epoca 25enne,alla morte del padre, Re Giorgio VI e venne incoronata l’anno successivo, proprio il 2 giugno 1953. È arrivato, dunque, il momento di celebrare l’ultima Regina , come molti la considerano, la donna che ha saputo farsi carico di un Paese, di un Regno, con amore e dedizione senza pari. - (PRIMAPRESS)