Proteste Kazakistan: Mosca invia mezzi blindati ad Almaty. Smailov al lavoro per un nuovo governo

(PRIMAPRESS) - KAZAKISTAN - Le proteste dei giorni scorsi iniziate per il rincaro del gas, continuano ad alimentarsi ad Almaty ma anche in altre parti del Kazakistan tanto che la Russia ha inviato questa mattina mezzi blindati e truppe che hanno già preso posizione nelle postazioni strategiche nella maggiore città kazaka. Si tratta del terzo giorno di proteste dove ci sono stati diversi feriti negli scontri con la polizia. Alcuni dei rivoltosi sono stati fermati e la loro identità è in corso di identificazione come riferisce un rappresentante della polizia locale. Intanto il nuovo premier ad interim, Alikhan Smailov sta cercando una nuova coalizione di governo dopo lo scioglimento decretato dal presidente Tokayev proprio all'indomani delle reazioni della popolazione sul rincaro delle bollette del gas nonostante il paese abbia molti pozzi di petrolio. - (PRIMAPRESS)