Profughi Ucraina: aperti due valichi in collaborazione con la Polonia per consentire l’evacuazione

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La diplomazia internazionale non è riuscita ancora ad ottenere i corridoi umanitari richiesti al governo Putin per consentire l'evacuazione di donne, bambini e anziani. Così volontari di Ucraina e Polonia hanno aperto nella notte due nuovi valichi per chi fugge. Lo ha detto il viceministro dell'Interno di Kiev Akopyan,al Kyiv Independent. "Ci sono ancora molte macchine, ma le code di persone a piedi non sono più così estreme". Il 28 febbraio, quasi 108.000 persone e 15.000 veicoli hanno attraversato i confini occidentali dell'Ucraina,un calo del 10% rispetto ai numeri del giorno precedente. Sono circa 8.000 le auto ancora in coda. - (PRIMAPRESS)