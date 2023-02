Portogallo: il piano sociale ‘Costa’ da 900 mln di euro per la povertà abitativa

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Il governo del socialista Antonio Costa ha varato un piano da 900mln di euro per le politiche abitative. Il piano prevede mutui agevolati per le famiglie in difficoltà e sostegni statali fino a 200 euro mensili alle famiglie fino a 2.700 euro di reddito lordo che spendono più del 35% del proprio reddito per pagare la casa. Nel piano è previsto che lo Stato prenda in affitto l'immobile per poi sub-affittarlo a prezzi accessibili, oppure casi in cui lo stato paghi l'affitto al posto degli inquilini morosi. - (PRIMAPRESS)