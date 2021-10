Portogallo, bocciata la legge di bilancio. Si apre la crisi politica. Il rischio elezioni a gennaio

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Il parlamento portoghese ha respinto la legge di bilancio del 2022 proposta dal governo di minoranza socialista. Si apre così una crisi politica che potrebbe portare in breve tempo alle elezioni politiche anticipate. Per ora il primo ministro Antonio Costa esclude di dimettersi di propria iniziativa, tuttavia il presidente Marcelo Rebelo aveva avvertito che nel caso in cui i piani di spesa fossero stati respinti avrebbe sciolto il parlamento. Dopo questo passo le elezioni politiche potrebbero svolgersi già a gennaio. - (PRIMAPRESS)