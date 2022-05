Popolarità Putin: un sondaggio d’opinione russo lo posiziona al 79%. Il dubbio della propaganda di Stato

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Secondo fonti del Cremlino l'approvazione dei russi nei confronti di Vladimir Putin come presidente della Russia è aumentata di un quarto dopo l'inizio della cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina: il "punto di svolta" nel rating è avvenuto a febbraio, ha detto Valery Fёdorov, direttore del Centro russo per la ricerca sull'opinione pubblica, un’organizzazione statale. Ovviamente sospettare che il sondaggio d'opinione sia solo propaganda è più che legittimo.

Il sondaggio avrebbe osservato che il livello di sostegno è ora del "77-78-79" per cento; è quindi "aumentato rispetto a quello rilevato nel mese di dicembre di circa un quarto. Questo è il cosiddetto 'consenso del Donbass', un elevato sostegno pubblico al presidente, non solo come capo di Stato, ma anche come Comandante supremo", ha affermato Fёdorov.

"Si è formata una coalizione abbastanza ampia e coesa di persone con opinioni diverse, con approcci diversi, con valori di vita diversi. Sono uniti dal fatto che sostengono il presidente, le sue decisioni, il suo percorso a un livello piuttosto alto... Penso che vivremo con questo 'consenso del Donbas' per almeno altri anni", ha concluso Fёdorov. - (PRIMAPRESS)