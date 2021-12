Polizia di New York, a capo del distretto più grande degli USA arriva l’afroamericana Keechant Sewell

(PRIMAPRESS) - USA - E' una donna, per la prima volta, a guidare la polizia di New York. A capo del dipartimento di polizia più grande degli Stati Uniti arriva l'afroamericana Keechant Sewell, capo dei detective della contea di Nassau.L'ha scelta il sindaco eletto Adams anche lui con un passato da poliziotto.Lo ha annunciato lo stesso Adams al New York post descrivendo la 49enne Sewell"una provata combattente del cri- mine, con l'intelligenza emotiva necesvariati a offrire sia la sicurezza,sia la giustizia che i newyorkesi meritano". Sewell sostituirà Dermont Schea dal 1/1. - (PRIMAPRESS)