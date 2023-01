Politica di genere: l’Argentina nomina Maria Cristina Perceval a Ambasciatore Plenipotenziario

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - L'Argentina con il governo e la presidenza Fernández, guarda a far progredire le politiche di genere. Ecco che nasce la figura della ministra delle donne con Maria Cristina Perceval che sarà la 'Rappresentante speciale per la Politica estera femminista',presso il Ministero degli Esteri argentino. Dimessasi alla fine del 2022 da un incarico nel ministero della Donna, la Perceval,in base al decreto varato dal governo argentino avrà il rango di sottosegretario e "la categoria di ambaciatore straordinario plenipotenziario. La creazione di questa figura, precisa il governo, è necessaria "per poter destinare maggiori risorse e sforzi per integrare le questioni di genere" - (PRIMAPRESS)