Plenaria Parlamento UE: il discorso in video di Zelensky scuote e riunisce l’Europa

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Vale la pena difendere il nostro modo di vivere. Vale un costo. Per la prossima generazione, per tutti coloro che in Ucraina e nel mondo credono nell'Europa. Per tutti coloro che vogliono essere liberi”. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervenendo alla sessione plenaria straordinaria sull'"aggressione russa contro l'Ucraina".

In primo luogo, Metsola ha evidenziato che l'Europa non può più continuare a dipendere dal gas del Cremlino. “Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per diversificare i nostri sistemi energetici verso un'Europa che non è più agli ordini degli autocrati. Ciò rafforzerà la nostra sicurezza energetica”.

In secondo luogo, il presidente Metsola ha affermato che l'Europa non può più accogliere i contanti del Cremlino e fingere che non ci siano vincoli. "Gli oligarchi di Putin e coloro che lo finanziano non dovrebbero più essere in grado di usare il loro potere d'acquisto per nascondersi dietro una patina di rispettabilità, nelle nostre città, comunità o nei nostri club sportivi".

In terzo luogo, l'investimento nella nostra difesa deve corrispondere alla nostra retorica. Il Presidente Metsola ha sottolineato che “l'Europa deve muoversi per avere una vera Unione della sicurezza e della difesa. Abbiamo dimostrato la scorsa settimana che è possibile e auspicabile, e più di ogni altra cosa è necessario".

In quarto luogo, il presidente Metsola ha parlato dell'importanza di combattere la campagna di disinformazione del Cremlino. "Chiedo ai social media e ai conglomerati tecnologici di prendersi sul serio le proprie responsabilità e di capire che non c'è neutralità tra i vigili del fuoco e i vigili del fuoco".

Ringraziando il presidente ucraino Zelenskyy per aver mostrato al mondo cosa significa alzarsi in piedi, il presidente Metsola ha affermato che il Parlamento europeo riconosce la prospettiva europea dell'Ucraina. "Come afferma chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore la domanda dell'Ucraina per lo status di candidato e lavoreremo verso tale obiettivo. Dobbiamo affrontare il futuro insieme".

Nel suo discorso, la presidente Metsola ha anche annunciato che, avendo una lunga e orgogliosa storia di essere una spina nel fianco degli autocrati, il Parlamento europeo chiederà il divieto a qualsiasi rappresentante del Cremlino di entrare nei suoi locali. "Aggressori e guerrafondai non hanno posto nella Casa della democrazia". - (PRIMAPRESS)