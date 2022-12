Pedofilia: le British Island fanno causa al colosso finanziario JPMorgan per il caso Jeffrey Epstein

(PRIMAPRESS) - ISOLE VERGINI - Il governo delle British Island, le isole caraibiche ad est di Porto Rico, hanno fatto causa al gigante di Wall Street JPMorgan Chase, per "aver chiuso un occhio" per anni sul comportamento del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein che si era tolto la vita in carcere dopo la pesante condanna. Il procuratore Denise George, nel presentare l'esposto alla corte di Manhattan, sostiene che la banca ha di fatto facilitato il traffico sessuale di minori gestito da Epstein,rendendosi responsabile di non aver mai bloccato il pagamento delle minorenni e le varie spese che Epstein aveva sostenuto per garantire il viaggio delle ragazzine nelle sue proprietà nonostante ci fosse una inchiesta in corso. - (PRIMAPRESS)