Parigi, Strage del Bataclan: tra 48 ore l’inizio del processo in Corte d’Assise ai terroristi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Venti persone sono rinviate alla Corte d'assise speciale di Parigi per essere processate da mercoledì 8 settembre per gli attentati del 13 novembre 2015 quando furono portati una serie di attacchi terroristici di matrice islamica sferrati da un commando armato collegato all'autoproclamato Stato Islamico. Nell’attacco 90 persone morirono al teatro Bataclan, 13 al Le Carillon e al Le Petit Cambodge, 5 al Café Bonne Bière e a La Casa Nostra, 21 a La Belle Équipe e 1 allo Stade de France. Le vittime erano di 26 diverse nazionalità. Uno dei feriti è poi deceduto, portando così il numero totale di morti a 130.

Quattordici imputati: undici sono detenuti e si svolgeranno nel box degli imputati, tre compariranno liberi. Gli altri sei, di cui cinque presunti morti, saranno giudicati in contumacia. - (PRIMAPRESS)