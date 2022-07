Parigi: lo stato di agitazione degli aeroporti in Francia che sta creando disagi sui voli internazionali

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il personale dell'aeroporto di Parigi in sciopero spiega i motivi dell'interruzione del viaggio in Francia durante il periodo più trafficato dell'anno. Un rappresentante del sindacato ha affermato che il Covid veniva usato come capro espiatorio e ha spiegato di essere stata in licenza per oltre due anni dall'inizio della pandemia globale. Ma i lavoratori hanno lamentato una decurtazione del 5% sui loro stipendi durante il lockdown. Un altro lavoratore ha affermato che gli aeroporti francesi non volevano assumere più personale. Ha continuato a lamentarsi di come il personale si stesse assumendo responsabilità extra mentre veniva costretto a svolgere il lavoro di tre persone. L'industria dei viaggi nel Regno Unito e in Francia sta assistendo a interruzioni di viaggio, ritardi e cancellazioni e i cittadini vengono avvertiti che durante l'estate potrebbero essere colpiti da questi problemi. - (PRIMAPRESS)