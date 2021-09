Parigi: l'impresa del funambolo Nathan Paulin nella Giornata del Patrimonio Monumentale francese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Attraversare la Senna su una corda sospesa a 70 metri dalla Torre Eiffel al Teatro Chaillot. Queste l'impresa realizzata dal funambolo 27enne, Nathan Paulin.

L'equilibrista, ha camminato lentamente a piedi nudi sulla corda tesa fermandosi di tanto in tanto per riprendere la concentrazione: si sedeva, sdraiava ad un certo punto si è anche appeso alla corda, lasciandosi cadere nel vuoto. Ovviamente il funambolo era assicurato ad una fune di sicurezza che avrebbe impedito qualsiasi caduta nel vuoto. "È stato bellissimo", ha commentato al termine. "Non è stato facile camminare per 600 metri, concentrandosi, con tutto intorno, la pressione... più difficile di quando immaginassi. Ma è stato comunque bellissimo", Paulin, detentore di diversi record mondiali, ha compiuto l'impresa per celebrare l'annuale Giornata del patrimonio francese, quando le persone sono invitate a visitare edifici e monumenti che di solito sono chiusi al pubblico.

"La motivazione è principalmente quella di fare qualcosa di bello e condividerlo con un nuovo sguardo sul patrimonio, far vivere il patrimonio". Non era la prima volta che compiva un'impresa simile: nell'edizione 2017 delle Giornate del Patrimonio, aveva camminato su una corda rigida tesa tra la Torre Eiffel e il Trocadero. - (PRIMAPRESS)