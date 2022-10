Papa: “Illumina i governanti con l’intelligenza della Pace”. Il monito lanciato dal Santo Padre al Colosseo

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non permettere, o Padre, che l'umanità distrugga se stessa nell'uso irresponsabile delle armi. Illumina i governanti con l'intelligenza della Pace". E'la preghiera che il Papa ha pronunciato al Colosseo, insieme ai leader delle Comunità cristiane. "E'un grido perché oggi la Pace è violata,ferita,calpestata in Europa" dove,dopo due guerre mondiadiali,"siamo nella Terza". Poi ha salutato Edith Bruck,sopravvissuta a Shoah. La Preghiera per la Pace chiude l'evento della Comunità di S.Egidio, "Il grido della Pace",durato tre giorni. - (PRIMAPRESS)