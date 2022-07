Papa Francesco: "Di fronte ai conflitti di oggi in Europa, l'Onu non ha alcun potere"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Dopo la Seconda Guerra c'era molta speranza nelle Nazioni Unite", ma "di fronte a un conflitto come quello che viviamo in Europa non hanno alcun potere". Così Papa Francesco in un'intervista rilasciata all'agenzia argentina Telam dà un giudizio negativo all'attuale capacità dell'Onu di poter intervenire con efficacia in alcuni scenari di conflitto. "Una guerra è una crudeltà, non si balla il minuetto" ed è favorita da "un'intera struttura di vendita di armi", sottolinea nell'intervista. "Ci può essere una guerra giusta, c'è il diritto di difendersi, ma deve essere ripensato il modo in cui il concetto viene usato oggi. E' molto importante la capacità di dialogo". - (PRIMAPRESS)