Palloni spia cinesi: le analisi ordinate dal Dipartmento di Stato Usa confermerebbero “il lavoro di intelligence”

Passati al microscopio i resti frantumati di quello gli USA ritengono un pallone-spia. Aveva sorvolato per diversi giorni alcuni territori americani prima di essere abbattuto per ordine del presidente Biden. Sono "in grado di condurre una raccolta di segnali e dati di intelligence". Lo dimostrebbero le immagini del pallone rac- colte dagli aerei americani U-2, secondo quanto afferma un alto funzionario del Dipartimento di Stato Usa. Il pallone era dotato di antenne multiple e altre apparecchiature alimentate da pannelli solari e progettate per registrare informazioni sensibili. Aveva sorvolato "più di 40 Paesi in 5 continenti, Era parte di una flotta",afferma.