Pakistan: l’Onu chiede 160 mln. di dollari per aiuti alla popolazione colpite dalle alluvioni

PAKISTAN - L'Unhcr, agenzia dell'Onu per i rifuguati, ha chiesto sostegni immediati per 160 milioni di dollari allo scopo di rafforzare l'assistenza a milioni di persone vittime delle inondazioni che hanno investito il Pakistan. Le persone colpite sono oltre 30 milioni e 6,4 mln di questi hanno bisogno di aiuti immediati. Le piogge monsoniche hanno causato più di 1.000 morti. "Abbiamo urgentemente bisogno di sostegno e solidarietà a livello mondiale per il Pakistan", ha detto l'Alto Commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi.