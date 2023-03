Onu: raggiunto l’accordo per la protezione degli Oceani. Lee: “Finalmente la nave ha raggiunto la riva”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Gli stati membri delle Nazioni Unite hanno finalmente raggiunto un accordo, dopo anni di negoziati, per proteggere l'alto mare, un tesoro fragile e vitale che copre quasi la metà del pianeta. "La nave ha raggiunto la riva", ha annunciato il presidente della Conferenza Rena Lee presso la sede delle Nazioni unite a New York tra gli applausi dei delegati. - (PRIMAPRESS)