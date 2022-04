Onu: l'Assemblea generale ha sospeso la Russia dal consiglio dei diritti umani di Ginevra

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'Assemblea generale dell'Onu ha sospeso la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra, approvando la richiesta degli Usa. I voti a favore sono stati 93, contrari 24, astenuti 58. La Cina ha votato contro, l'India si è astenuta. "No alla politicizzazione dei diritti umani. Il dialogo e il negoziato sono l'unica via per uscire dalla crisi in Ucraina". Così Pechino spiega il suo voto contrario. - (PRIMAPRESS)