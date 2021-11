Oms: “Entro marzo 2022 in Europa ci saranno 2 milioni di morti per l’impennata di Covid”

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lancia l'allarme: entro marzo ci saranno due milioni di morti per il Coronavirus in Europa, se non si interverrà subito. "La regione europea resta nella morsa della pandemia" e "la scorsa settimana le morti attribuite al Covid-19 sono aumentate di 4.200 al giorno, raddoppiando la cifra di 2.100 al giorno della fine di settembre", dichiara l'Oms. Prevista anche "una pressione elevata o estrema sulle unità di terapia intensiva in 49 dei 59 Paesi" fino al 1 marzo. - (PRIMAPRESS)