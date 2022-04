Omosessualità: nullo in Ungheria il referendum che ne vietava la promozione. Una sconfitta per Orban

(PRIMAPRESS) - UNGHERIA - Nullo per mancanza di quorum il referendum sulla legge che vieta "la promozione dell'omosessualità" ai minori in Ungheria. Per il premier Orban, appena riconfermato,si tratta di una sconfitta. Soddisfazione invece le associazioni per i diritti umani che auspicavano questo esito. La legge, sottoposta al referendum, ap- provata nel 2021, vieta di mostrare ai minori qualsiasi contenuto che ritragga o promuova l'omosessualità o il cambio di sesso ed è valsa all'Ungheria l'avVio di una procedura d'infrazione Ue. - (PRIMAPRESS)